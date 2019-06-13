بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بحادث تصادم في بني سويف

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أصيب 10 أشخاص، في حادث سير، وقع، اليوم الخميس، إثر تصادم تروسيكل بـ"توك توك" بشارع صلاح سالم، بمدينة بني سويف، ونقلهم عبر سيارات الإسعاف لمستشفى بني سويف النموذجي.



وأكد مصدر بغرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، أن المصابين هم: حسن شعبان حسين، ٣١ سنة، وشربات صابر عبد القوى ٣٥ سنة، وصباح عبد اللطيف حسين ٤٠ سنة، وصباح سيد سمير ٣٥ سنة، وسعاد خليفة على ٤٠ سنة، وبدرية عاشور جابر ٤٠ سنة، وهدير شعبان سيد ٣٥ سنة، وعنايات شعبان سعودى ٤٩ سنة، وكمال حسن عبد القادر ٤٣ سنة، وزيناهم محمد محمد خليل ٤٥ سنة، جميعهم من مركز ناصر، شمال بني سويف، وتراوحت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالصدر والبطن.



وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.