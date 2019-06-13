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الكشف عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم Once Upon A Time In Hollywood

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:36 ص
الكشف عن البوستر الدعائي الرسمي لفيلم Once Upon A Time In Hollywood
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت شركة ورنور بروس البوستر الدعائي الرسمي للفيلم التاسع المرتقب للمخرج الكبير كوينت تارنتينو، والذي سيكون باسم Once Upon A Time In Hollywood.

 

ويعتبر فيلم Once Upon A Time In Hollywood آخر أفلام المخرج الكبير، الذي أعلن انه سيعتزل بعد هذا الفيلم ويتوقف عن العمل نهائيا بمجال السينما.

 

 

ويجمع ترانتينو بفيلمه الأخير كوكبة من النجوم بجانب بت هم ال باتشينو وليوناردو دي كابريو وداكوتا فانينج ومارجو روبي.

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