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دبلوماسي سابق: مقاومة الفساد يسهم في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:38 ص
دبلوماسي سابق: مقاومة الفساد يسهم في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية
السفير محمد عشماوي
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هدى عبدالرازق
 
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قال السفير محمد عشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن التعاون بين الدول الأفريقية في مجال مكافحة الفساد ضروري حتى تتحقق التنمية في الدول الأفريقية.

وأشار "عشماوي"، خلال اتصال هاتفي عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن الفساد يؤدي إلى إعاقة جهود التنمية، وانخفاض مستوى اهتمام الرأي العام بالتنمية، وعزوف الشباب عن الإسهام في جهود التنمية في بلادهم.

وأضاف أن مقاومة الفساد يسهم في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، مشيدًا بالجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد في القارة الأفريقية.
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