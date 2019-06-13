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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:30 ص
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة
خالد عبد العال محافظ القاهرة
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اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لعام 2019 - 2020، بحد أدني 220 درجة، وفقا لما صرح به محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

وأضاف عطية، في تصريحات صحفية، أن تنسيق القبول سيكون من 220 درجة بجميع المدارس الثانوى العام. 

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام "153126" طالب وطالبة نجح منهم "149932". 
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