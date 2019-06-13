مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا للذهاب لريال مدريد

ذكرت الصحيفة البريطانية "ديلي ميرور" السعر الذي حددته إدارة مانشستر يونايتد في سبيل بيع نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا لريال مدريد .





وقد نجح ريال مدريد في الحصول 4 صفقات قوية بشكل رسمي حتى الآن، حيث تعاقد مع النجم البلجيكي إدين هازارد،والصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين إيدير ميليتانو ورودريجو و والفرنسي ميندي والجماهير أيضا في انتظار صفقة قوية مثل مبابي او بوجبا.





ووقد أفادت بعض التقاارير سابقا عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع بوجبا بعد تصريحاته التي لم يخفي فيها رغبته باللعب تحت قيادة زيدان مدرب المرينجي كما صرح زيزو أيضاً أنه معجب بمواطنه كثيراً وانه اضافة قوية لاي فريق.





وأشارت الصحيفة في تقريرها أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي غير موافق على بيع بوجبا ،لكن إن كان اللاعب رغبته في الرحيل، فإنه لن يتخلى عنه بأقل من 170 مليون يورو .





وأكمل التقرير أن النادي الملكي مستعد لدفع 150 مليون يورو من الحصول على خدمات بوجبا لكن إدارة الشياطين الحمر ترفض تخفيض يورو واحد من السعر المطلوب.



