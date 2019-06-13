"الصحة" تعلن عن ٥١٢ وظيفة طبيب أسنان.. وتؤكد: للسعوديين فقط

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أعلنت وزارة الصحة، عن توفر (512) وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط.



ودعت الوزارة، من يرغب في التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة، إلى التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 16-6-2019.