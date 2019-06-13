إصابة ناقلتي نفط بأضرار بحادث في خليج عُمان
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:27 ص
وكالات
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أفادت وكالة
"رويترز" أن ناقلتي نفط مملوكة لشركة
"فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد في خليج عمان، صباح اليوم الخميس.
وقالت البحرية
البريطانية في وقت سابق اليوم إنها على علم بحادث وقع في خليج عمان بالقرب من الساحل
الإيراني.
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