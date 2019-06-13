رسميا.. برشلونة يفشل في حسم صفقة الموسم ويبدأ البحث عن البديل

أكد الصحفي آدم كرافتون، عن فشل فريق برشلونة في ضم نجم فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال كرافتون، إن عملية نقل ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فشلت نهائيا.

وكان راشفورد قد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف لتعزيز الخط الهجومي في ظل عدم وجود بديل قوي للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

وقال كرافتون الصحفي بديلي ميل الإنجليزية :" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر":" برشلونة صرف النظر عن التعاقد مع راشفورد هذا الصيف نظرًا لمطالب مانشستر يونايتد الضخمة ماديًا".

ويسعى برشلونة للبحث عن حل بديل لراشفورد خلال الفترة المقبلة وقبل غلق فترة القيد.