المدير الإقليمي لليونيسيف يشيد بالدعم السعودي للمشروعات الإنمائية في المنطقة

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استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (يونيسيف) جريت جابيلير.



وقدم المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (يونيسيف) جريت جابيلير، في بداية الاستقبال، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي للمنظمة، والذي يسهم بشكل كبير في تنفيذ عديد من المشروعات الانمائية التي يستفيد منها ملايين الأطفال في مختلف الدول التي تنفذ فيها المنظمة مشروعاتها، بما يعكس إيمان المملكة واهتمامها بإحدى أهم منظمات الأمم المتحدة.



وتهدف منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى ضمان تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقديم الدعم لإصلاح التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، كنزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، إضافة لرصد الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وحمايتهم من الإيذاء والاستغلال والعنف، بما في ذلك الاتجار والعنف الجنسي والجنساني.



وتنفّذ (يونيسيف) عديدًا من المشروعات التعليمية التي تعمل على ضمان أن يتمتع جميع الأطفال بفرص متساوية في الحصول على التعليم النوعي، إضافة لتنفيذ عديد من المشروعات الصحية للأمهات والأطفال وخاصة الرضع وحديثي الولادة لضمان حصولهم على الرعاية الطبية التي تساعدهم في البقاء على قيد الحياة، كما تسهم المنظمة في توفير التغذية الجيدة والمثلى لجميع الأطفال التي من شأنها تعزيز نموهم وتنميتهم، وغيرها من البرامج الإنسانية والتنومية.



حضر الاستقبال أخصائية الشراكات العامة في منظمة (يونيسيف) شيماء دانيشجو، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالوفد الدائم السكرتير أول بندر النهدي، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد القاضي.