ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليم الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:21 ص
تعليم الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة
عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.

ومن ناحية أخرى أفاد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، بأنه تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.

يذكر أن أعداد الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا بنسبة 84%، حصل منهم 35554 طالبا على مجموع 215 درجة فأكثر يمكنهم الالتحاق بمدارس ثانوية بالمحافظة يبلغ عددها 113 مدرسة، ومن جهته أشار محمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام إلى وجود عشر مدارس ثانوى عام مميزة و16 فصلا بالإدارات التعليمية خارج نظام الربط وبحد أدنى 85% وطبقا للكثافة، علما بأن المجموع لا ولن تُقبَل به أية استثناءات بهذه المدارس.
Advertisements
المزيد عن: تنسيق القبول بالصف الاول الثانوي تنسيق الصف الاول الثانوي بالمحافظات تنسيق الثانوي العام تنسيق 2019 الصف الاول الثانوي الثانوي العام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي