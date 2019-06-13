تعليم الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 215 درجة

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الدراسى 2019 - 2020 بحد أدنى 215 درجة كمرحلة أولى.





ومن ناحية أخرى أفاد عادل عبد الوارث مدير عام التعليم الفنى، بأنه تم اعتماد تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالتعليم الفنى بجميع نوعياته "زراعى، صناعى، تجارى، فندقى" للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام بدرجات نجاح متفاوتة ومتباينة فيما بين مدارس التعليم الفنى بالمحافظة وتتراوح درجات القبول بها بين 143 درجة و220 درجة كمرحلة أولى.





يذكر أن أعداد الناجحين فى امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغت 67646 طالبا بنسبة 84%، حصل منهم 35554 طالبا على مجموع 215 درجة فأكثر يمكنهم الالتحاق بمدارس ثانوية بالمحافظة يبلغ عددها 113 مدرسة، ومن جهته أشار محمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام إلى وجود عشر مدارس ثانوى عام مميزة و16 فصلا بالإدارات التعليمية خارج نظام الربط وبحد أدنى 85% وطبقا للكثافة، علما بأن المجموع لا ولن تُقبَل به أية استثناءات بهذه المدارس.