مصطفى بدرة: نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا

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قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الدولة تعمل على دفع حركة الاستمرار بشكل دائم، والذي بدوره يوفر فرص عمل للشباب.



وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قنا مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أننا نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا، موضحًا أن توجه الدولة لإنشاء مدن جديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار تهيئة البيئة للاستثمار.



ولفت إلى أن زيادة حركة السياحة يترتب عليه توفير العملة الصعبة، منوهًا بأن رفع العديد من المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في جذب استثمارات جديدة.

