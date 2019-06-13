ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصطفى بدرة: نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:23 ص
مصطفى بدرة: نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا
الدكتور مصطفى بدرة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن الدولة تعمل على دفع حركة الاستمرار بشكل دائم، والذي بدوره يوفر فرص عمل للشباب.

وأشار "بدرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قنا مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أننا نحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا، موضحًا أن توجه الدولة لإنشاء مدن جديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار تهيئة البيئة للاستثمار.

ولفت إلى أن زيادة حركة السياحة يترتب عليه توفير العملة الصعبة، منوهًا بأن رفع العديد من المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر يسهم في جذب استثمارات جديدة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي