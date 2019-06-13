هيئة بريطانية تقول إنها تحقق في حادث خليج عمان
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:20 ص
وكالات
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قال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على علم بحادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.
وأضاف المركز "تتحرى المملكة المتحدة
وشركاؤها الأمر حاليا".
ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الخميس
عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم
آمن.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين
كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث
عن استهداف ناقلتي نفط.
وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى
أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.
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