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غارات تركية على كردستان العراق.. والخسائر جسيمة

الخميس 13/يونيو/2019 - 09:19 ص
غارات تركية على كردستان العراق.. والخسائر جسيمة
غارات تركية
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وكالات
 
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شنت طائرات حربية تركية، فجر الخميس، غارات على مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق، مما تسبب في خسائر مادية فادحة، وفق ما أورد مراسلنا.

 

وأوضح المراسل أن المقاتلات التركية قصفت ضواح ومناطق تابعة لبلدة العمادية التابعة لمحافظة دهوك في الإقليم.

 

وأضاف أن الغارات أسفرت عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في تلك المناطق وتدمير محطة للوقود وقطع الطريق الرئيسي بين البلدة ومركز مدينة دهوك، بحسب مسؤولين محليين.

 

وجاءت الغارات بعيد هجوم مسلح شنه مقاتلو حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي على موقع تابع للجيش التركي داخل أراضي الإقليم.

وكانت أنقرة قد أعلنت، أواخر مايو الماضي، إطلاق عملية واسعة تستهدف مسلحي حزب الكردي، الذي يتخذ من المناطق الجبلية في كردستان العراق قواعد له.

 

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فإن العلمية البرية بدأت بعد تمهيد ناري بقصف مدفعي وآخر جوي، مشيرة إلى أن القوات الخاصة باشرت في استهداف مواقع مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

 

وعادة ما تشن تركيا غارات جوية في شمال العراق ضد ما تقول إنه معسكرات الحزب، بل وتشن حملة تستهدف التنظيم ومؤيديه المفترضين منذ انهيار عملية السلام بين الجانبين عام 2015.

 

لكن منظمات حقوقية، مثل "هيومان رايتس ووتش"، قالت في 2018 إن العمليات التركية في العراق، أسفرت عن مقتل العديد من مدنيين، من جراء ضرب مناطق تخلو من الأهداف العسكرية.

 

وأوقع النزاع بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.

 

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