أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13-6-2019 (فيديوجراف)

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 13-6-2019 (فيديوجراف)
الخميس 13/يونيو/2019 - 09:21 ص
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في إطار حرص بوابة الفجر على تقديم خدمات جديدة إلى مستخدميها، ننشر يوميا أسعار الأسمنت في عدد من الشركات، ولمعرفة الأسعار اليوم الخميس 13-6-2019 عبر الفيديو التالي:
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