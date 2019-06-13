زيدان يفُضل التعاقد مع بوجبا عن إيريكسن

أفادت صحف إنجليزية إن زين الدين زيدان وضع اللاعب الفرنسي بول بوجبا علي رأس إهتمامات التعاقدات الحالية لريال مدريد لضمه خلال الصيف الحالي.





وأكدت صحيفة "ميرور البريطانية" أن زيدان حسم أمره وأكد على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه لا يرغب في التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير ، مشيراً إلى أن هذا الحسم جعل بيريز "يستسلم" ويوجه راداره، صوب بوجبا من أجل بدء التفاوض معه.





وكان هناك رغبة من بيريز في التعاقد مع إيريكسن من توتنهام بسبب سهولة التعاقد معه عن بوجبا الذي يتمسك به مانشيتر يونايتد بسبب وجوده في التشكيل الأساسي لكتيبة أولى سلوسكاير.





ويذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي وإقترب من حسم التعاقد مع ظهير ليون الفرنسي ميندى.



