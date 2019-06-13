ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يفُضل التعاقد مع بوجبا عن إيريكسن

الخميس 13/يونيو/2019 - 07:40 ص
زيدان يفُضل التعاقد مع بوجبا عن إيريكسن
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
أفادت صحف إنجليزية إن زين الدين زيدان وضع اللاعب الفرنسي بول بوجبا علي رأس إهتمامات التعاقدات الحالية لريال مدريد لضمه خلال الصيف الحالي.

وأكدت صحيفة "ميرور البريطانية" أن زيدان حسم أمره وأكد على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أنه لا يرغب في التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير ، مشيراً إلى أن هذا الحسم جعل بيريز "يستسلم" ويوجه راداره، صوب بوجبا من أجل بدء التفاوض معه.

وكان هناك رغبة من بيريز في التعاقد مع إيريكسن من توتنهام بسبب سهولة التعاقد معه عن بوجبا الذي يتمسك به مانشيتر يونايتد بسبب وجوده في التشكيل الأساسي لكتيبة أولى سلوسكاير.

ويذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم إينتراخت فرانكفورت وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي وإقترب من حسم التعاقد مع ظهير ليون الفرنسي ميندى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي