هذا ما قالته الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم
الخميس 13/يونيو/2019 - 07:33 ص
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قالت الأرصاد الجوية إن حالة الطقس اليوم تميل للحرارة في الوجه البحري والقاهرة، ويسود الطقس حرارة شديدة في جنوب الصعيد ويكون طقس السواحل الشمالية لطيف نهارا وليلا.
وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أن هناك شبورة مائية تظهر صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وعن حالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد الجوية أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 22 30
الإسكندرية 21 28
بلطيم 22 28
مطروح 20 28
السلوم 20 30
سيوة 20 38
بورسعيد 23 28
دمياط 23 26
الزقازيق 23 34
الإسماعيلية 21 35
السويس 21 34
العريش 20 29
رأس سدر 24 34
نخل 18 34
نويبع 25 32
طابا 21 31
الطور 26 37
شرم الشيخ 25 35
الغردقة 26 36
مرسى علم 24 35
الفيوم 23 36
بني سويف 23 36
المنيا 24 37
أسيوط 24 37
سوهاج 25 38
قنا 25 39
الأقصر 25 40
أسوان 26 40
أبو سمبل 26 40
الوادي الجديد 23 41
شلاتين 24 35
أبو رماد 24 34
حلايب 25 33
رأس حدربة 25 32
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