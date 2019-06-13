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أجيري يحدد مهاجم منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخميس 13/يونيو/2019 - 07:26 ص
أجيري يحدد مهاجم منتخب مصر في أمم إفريقيا
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مني العوضي
 
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ينوي خافيير أجيري المدير الفني لمنتهب مصر، الدفع بمهاجمه مروان محسن من أجل قيادة خط هجوم الفراعنة وذلك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويميل أجيرى لمشاركة مروان محسن بالتشكيل الأساسي نظراً للانسجام الكبير بين اللاعب وباقي العناصر في التشكيل الأساسي.

ويفكر الجهاز الفني للمارد الأحمر في الدفع بمروان محسن مع منح الفرصة للثنائي أحمد علي كامل وأحمد حسن كوكا خلال وديتي تنزانيا وغينيا.

وكان أجيري قد ضم الثلاثي الهجومي مروان محسن وأحمد علي كامل وأحمد حسن كوكا وذلك لقيادة هجوم الفراعنة في كان 2019.
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