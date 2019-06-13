وفاء عامر: لا أحب تقديم أدوار يشبه بعضها بعضا

أكدت النجمة وفاء عامر، أن دورها في مسلسل "حكايتي" الذي شاركت به في الماراثون الرمضاني يعد نقلة مختلفة تماما.









وأضافت عامر: سبق وقمت بتقديم أكثر من عمل بأدوار مختلفة مثل «نسر الصعيد» والطوفان، كما قدمت دور المرأة المغلوبة على أمرها، وأنا لا أحب تقديم أدوار يشبه بعضها بعضا؛ كى لا أشعر بالملل، وأضع جمهورى طوال الوقت نصب عينى.









وتابعت بقولها "منذ عرض أولى الحلقات وأنا أتابع كل ردود الأفعال حول دورى، خاصة أنه كان حديث الساعة على السوشيال ميديا، وتلقيت آراء مختلفة حوله، فالصغار يقولون على فريدة إنها «نويتى» والكبار يرون أننى أفضل فى دور المرأة الطيبة، وهناك آخرون يرون أننى فنانة مهمة ولا بد من تغيير جلدى طوال الوقت؛ كى لا أسير على وتيرة واحدة، وفى كل الأحوال أرى أن ذلك نجاح كبير لدور فريدة فى «حكايتى» حتى لو اختلفت الآراء.