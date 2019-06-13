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ريال مدريد يرصد صفقة جديدة

الخميس 13/يونيو/2019 - 07:12 ص
ريال مدريد يرصد صفقة جديدة
ريال مدريد
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منى العوضي
 
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بات فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني مهتماً بالتعاقد مع صفقة مدافع جديد في فترة الميركاتو الصيفي الحالية كي ينافس ايدير ميليتاو بالموسم الجديد.

و حدد بيريز هدفه القادم وهو التعاقد مع مدافع بنفيكا البرتغالي روبين دياز في الموسم المقبل حيث يطلب ناديه الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

ويفكر بيريز في تخفيض القيمة المطلوبة من خلال عرض المهاجم راؤول دي توماس ضمن الصفقة.

ويدرس رئيس نادي ريال مدريد ترك دي توماس لصالح بنفيكا بجانب دفع مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو على أن ينضم روبين دياز للريال ليكون بدلاً لناتشو فيرنانديز.
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