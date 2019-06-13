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والدة طفل "التوحد" عن دينا الشربيني: طلعت إنسانة جميلة وقلبها كبير

الخميس 13/يونيو/2019 - 07:09 ص
والدة طفل التوحد عن دينا الشربيني: طلعت إنسانة جميلة وقلبها كبير
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الفجر الفني
 
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حكت والدة طفل "التوحد"، تفاصيل مقابلة نجلها مع الفنانة دينا الشربيني.

وكتبت إحدى السيدات وتدعى "لي لي محسن"، عبر فيسبوك قائلة، إن دينا التقت بنجلها، والذي يعاني من مرض "التوحد"، عن طريق الصدفة في إحدى السفارات، وذهبت إليه بنفسها حتى تسلم عليه وتلتقط معه صورة.
وكتبت "لي لي": "النهارده ابني قابل الممثلة دينا الشربيني في السفارة.. سمعته بيتكلم عليها فراحتله تعرفه بنفسها وتسلم عليه.. ابني عنده توحّد (احتياجات خاصة)، وطبعا رد فعله كان جبار؛ ولان ممنوع استخدام التليفونات داخل السفارة، دينا وعدته تستناه بره لحد ما يخلص دوره وفعلا طلع لقاها في انتظاره، مشوفتش ابني سعيد وهادي كده من فتره طويله أوي، هي بجد أثرت فيه أكتر من ما هي ممكن تتخيل.. حقيقي طلعت إنسانة جميلة ومتواضعة وقلبها كبير، الدنيا لسه بخير".


يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الدرامي الرمضاني الأخير بمسلسل "زي الشمس"، وتدور أحداث مسلسل زي الشمس في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.


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