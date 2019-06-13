ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البشبيشي: أي مفاهيم معلبة جاءت من الخارج إلى أفريقيا "فشلت"

الخميس 13/يونيو/2019 - 07:08 ص
البشبيشي: أي مفاهيم معلبة جاءت من الخارج إلى أفريقيا فشلت
صورة من اللقاء
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قالت هبة البشبيشي، الباحثة في الشئون الأفريقية، إن التجربة أثبتت أن أي مفاهيم معلبة جاءت من الخارج إلى أفريقيا فشلت، إلا بعد وضع النكهة الأفريقية عليها.

وشددت "البشبيشي" في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، على أن أفريقيا تتمتع بخصوصية شديدة جدا ولا يمكن التعامل مع الطفل الأفريقي مثل الطفل الأوروبي، وحتى المنتجات مختلفة تماما ولها خصوصية.

ولفتت إلى أن هناك آلية في الاتحاد الأفريقي تسمى "آلية مراجعة النظراء"، وهي غير موجودة إلا في الاتحاد الأفريقي نابعة من فكرة محاسبة النفس.

وأكدت أن النموذج الموجود في مصر لا ينفع في السودان أو غانا أو نيجيريا، لأن كل دولة لها ثقافة مختلفة.
Advertisements
المزيد عن: مصر توك شو أفريقيا أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي