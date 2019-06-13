البشبيشي: أي مفاهيم معلبة جاءت من الخارج إلى أفريقيا "فشلت"



وشددت "البشبيشي" في لقاء مع برنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، على أن أفريقيا تتمتع بخصوصية شديدة جدا ولا يمكن التعامل مع الطفل الأفريقي مثل الطفل الأوروبي، وحتى المنتجات مختلفة تماما ولها خصوصية.



ولفتت إلى أن هناك آلية في الاتحاد الأفريقي تسمى "آلية مراجعة النظراء"، وهي غير موجودة إلا في الاتحاد الأفريقي نابعة من فكرة محاسبة النفس.



وأكدت أن النموذج الموجود في مصر لا ينفع في السودان أو غانا أو نيجيريا، لأن كل دولة لها ثقافة مختلفة.

قالت هبة البشبيشي، الباحثة في الشئون الأفريقية، إن التجربة أثبتت أن أي مفاهيم معلبة جاءت من الخارج إلى أفريقيا فشلت، إلا بعد وضع النكهة الأفريقية عليها.