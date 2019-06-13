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إدارة المهرجان القومي للمسرح تتمنى الشفاء للفنان ياسر صادق

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:41 ص
إدارة المهرجان القومي للمسرح تتمنى الشفاء للفنان ياسر صادق
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الفجر الفني
 
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نشرت الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، صورة للفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح، متمنية له الشفاء إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.


وكتبت الصفحة "إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري تتمنى الشفاء العاجل للفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان حيث إنه يمر بأزمة صحية وفي العناية المركزة".



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