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رئيس ريال مدريد يجبر زيدان على التخلص من لاعبه

الخميس 13/يونيو/2019 - 06:33 ص
رئيس ريال مدريد يجبر زيدان على التخلص من لاعبه
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مني العوضي
 
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تفوق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني على زين الدين زيدان مدرب الأبيض وذلك في الخلاف الذي دار بينهما حول الصفقات.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية، أن بيريز توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي كليرمون فووت الفرنسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا من أجل ضم لوكا زيدان.

وكان زيدان يريد من والده أن يبقي عليه ليكون الحارس الثاني في النادي الملكي بعد تيبو كورتوا مع اقتراب رحيل كيلور نافاس.

ويرغب بيريز في أن يكون الأوكراني أندري لونين هو الحارس الثاني في الفريق الأبيض خلف البلجيكي مع الاستغناء عن خدمات لوكا زيدان.

ووافق زيدان على رحيل لوكا للفريق الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء حال نجاح كليرمو في الصعود لدوري الأضواء في فرنسا.
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