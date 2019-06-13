نجم برشلونة على أعتاب الرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني أصبحت أيامه معدودة داخل النادي بعد عدم تقديمه أداء جيد حلال الفترة السابقة.





وقال صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "أنتيرو هنريكي" المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، عقد عدة جلسات مع كيا وكيل اللاعب البرازيلي كوتينيو في لندن، من أجل التفاوض حول الصفقة وعلي الرغم من عدم تقدم أي نادٍ بعرض رسمي إلى برشلونة لضم اللاعب، ولكن مستقبل اللاعب يتجه بقوة نحو تمثيل النادي الباريسي خلال الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة أن اللاعب من الممكن أن ينتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب تواجد أكثر من لاعب برازيلي في الفريق أمثال نيمار دا سيلفا وتياجو سيلفا.