دونالد ترامب يبدي إعجابه بـ ريهانا: الملكة

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علامة إعجاب لتغريدة بموقع "تويتر"، تصف النجمة العالمية "ريهانا" بـ الملكة، رغم أنها من معارضيه.









وعلى صعيد آخر، تواصل "ريهانا" التحضير لألبومها الغنائي الجديد الذي سيعيدها من جديد لعالم الغناء، بعد ألبومها الأخير Anti الذي طرح في 2016.







