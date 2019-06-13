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تعرف على إيرادات فيلم Godzilla: King of the Monsters

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:38 ص
تعرف على إيرادات فيلم Godzilla: King of the Monsters
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الفجر الفني
 
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وصلت إيرادات فيلم Godzilla: King of the Monsters لـ 298,651,819 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور أسبوعين على طرحه في السينمات الأمريكية والعالمية.


حقق في الولايات المتحدة الأمريكية 82 مليون دولار أمريكي أما في الدول الأوروبية وإفريقيا وآسيا فحصد 216 مليون دولار.


يذكر أن فيلم "Godzilla: King of the Monsters" شارك فى بطولته عدد كبير من النجوم، من أبرزهم ميلي بوبي براون، وكيلي شاندلر وفيرا فارميجا وسالي هوكينز وشاليز دانس، وغيرهم.

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