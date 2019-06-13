المطربة السورية وعد: "المصريين حنينين على كل الناس"
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:41 ص
نعيم يوسف
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قالت المطربة وعد، وهي مطربة من أصول سورية تعيش في مصر، إن مصر تحتضن جميع الجنسيات، ولا تعاملهم بتمييز، معقبة: "والله العظيم عسل".
وأضافت "وعد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنها تعيش بنفسها في مصر وتلمس ذلك من معاملة المصريين.
وتابعت: "المصريين مش حنينين على السوريين بس.. لكن حنينين على كل الناس.. وأنا مصر دعمتني حتى كفنانة وهي تحتضن الجميع".
وأضافت "وعد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنها تعيش بنفسها في مصر وتلمس ذلك من معاملة المصريين.
وتابعت: "المصريين مش حنينين على السوريين بس.. لكن حنينين على كل الناس.. وأنا مصر دعمتني حتى كفنانة وهي تحتضن الجميع".
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