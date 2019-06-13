المطربة السورية وعد: "المصريين حنينين على كل الناس"

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قالت المطربة وعد، وهي مطربة من أصول سورية تعيش في مصر، إن مصر تحتضن جميع الجنسيات، ولا تعاملهم بتمييز، معقبة: "والله العظيم عسل".

وأضافت "وعد"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنها تعيش بنفسها في مصر وتلمس ذلك من معاملة المصريين.

وتابعت: "المصريين مش حنينين على السوريين بس.. لكن حنينين على كل الناس.. وأنا مصر دعمتني حتى كفنانة وهي تحتضن الجميع".