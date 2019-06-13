عضو المجلس الاقتصادي: أفريقيا تمتلك سلة ثروات العالم



وأضافت "الشرقاوي"، في لقاء مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن القارة تعرضت في الفترة الأخيرة لنزاعات سياسية وأمنية وهو السبب في وجود حالات الفساد.



ولفتت إلى أن القارة لديها 80% من احتياطي البلاتينيوم في العالم، و40% من احتياطي الماس، و25% من احياطي الذهب، وأكثر من 200 مليون فدان أراضي صالحة للزراعة، بالإضافة إلى ثروة سمكية هائلة، و10% من احتياطي الغاز العالمي، ولكن الفساد يشل حركة التنمية في هذه الدول بشكل كبير.





قالت الدكتورة نور الشرقاوي، عضو المجلس الاقتصادي الأفريقي، إن أفريقيا قارة مكتظة بالثروات، وتعتبر سلة ثروات العالم، وهي تعتبر أكبر قارة من حيث الثروات الطبيعية، ولكنها تعاني من الفساد.