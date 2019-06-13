ميدو يخطط لضم نجم الأهلي إلى المقاصة

طلب أحمد حسام ميدو مدرب نادي مصر المقاصة، من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب النادي الأهلي وذلك لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ويريد ميدو التعاقد مع محمد شريف لاعب الأهلي مستغلاً عدم مشاركته بصفة أساسية مع القلعة الحمراء منذ قدومه.





ويؤجل اللاعب القادم للأهلي من وادي دجلة حسم موقفه حتى نهاية الموسم الحالي فى ظل وجود عروض أخرى لعل أبرزها من أحد أندية الدوري السعودي.





الجدير بالذكر أن شريف سبق له اللعب تحت قيادة العالمي ميدو وقتما كان مدرباً لنادي وادي دجلة.