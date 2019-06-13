طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان التاريخ
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:21 ص
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يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى، اليوم الأربعاء، امتحانات مادة التاريخ باللجنة الأولى، وتبدأ الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر.
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبى، و51887 طالبًا في القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.
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