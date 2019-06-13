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ليفربول يستعيد اهتمامه بنجم ليون

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:12 ص
ليفربول يستعيد اهتمامه بنجم ليون
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية بأن ​ليفربول​ عاد وأبدى اهتمامه مجددًا بنبيل فقير نجم خط وسط ليون.

وأكدت صحيفة Le Progres الفرنسية أن جان ميشال أولاس رئيس ليون أفاد بأنه سيسمح لفقير بالرحيل هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جهود ليفربول لضم فقير فشلت في العام الماضي بسبب مشاكل طبية ولكنهم ما زالوا متحمسين للتعاقد مع فقير.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن ليفربول تواصل بالفعل مع أولاس لتجديد المفاوضات على الرغم من إصراره على تخفيض قيمة الصفقة إلى حوالي 50 مليون يورو.
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