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بيومي فؤاد يسب رامز جلال على السوشال ميديا

الخميس 13/يونيو/2019 - 05:02 ص
بيومي فؤاد يسب رامز جلال على السوشال ميديا
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الفجر الفني
 
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نشر النجم رامز جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، مقطع فيديو كوميدي من كواليس فيلمه الجديد "سبع البرمبة"؛ أثناء قيامه بتنفيذ مقلب كوميدي في الفنان بيومي فؤاد، حيث فاجأه «رامز» بإصدار صوت عالٍ بـ«زمارة»؛ مما أدي إلي تعصبه عليه؛ وسبه. 

وعلق رامز على الفيديو: "بيومي حتى آخر العمر".

ينافس الفنان رامز جلال خلال موسم أفلام عيد الفطر بأحدث أفلامه "سبع البرمبة"، الذي مر أسبوع على عرضه في دور العرض السينمائي؛ واستطاع الفيلم أن يحقق إيرادات خلال أسبوع بلغت 15.410.071 جنيه مصري.

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