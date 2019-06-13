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ترخيص 20 أتوبيسًا لربط مدينة الشروق بباقي مدن العاصمة

الخميس 13/يونيو/2019 - 04:47 ص
ترخيص 20 أتوبيسًا لربط مدينة الشروق بباقي مدن العاصمة
أرشيفية
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 وافق خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لجهاز مدينة الشروق، على ترخيص 20 أتوبيسًا للعمل داخل المدينة، وخارجها، لربطها بباقى مدن العاصمة، تيسيرًا على المواطنين.

 

حيث وافق محافظ القاهرة، على تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام من: مدينة الشروق - طريق السويس - رابعة العدوية - كلية البنات، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

 

من جانبه أشار رئيس هيئة النقل العام، إلى انتظام خطوط أتوبيسات "الهيئة" التى تربط مدينة الشروق مع من ميدان عبد المنعم رياض، ودوران شبرا، وكذلك انتظام خط مينى باص نقل جماعى يربط بين الشروق، وحدائق القبة.

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