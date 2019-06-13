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باريس سان جيرمان يواصل إغراء هدف برشلونة

الخميس 13/يونيو/2019 - 04:44 ص
باريس سان جيرمان يواصل إغراء هدف برشلونة
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ريهام عبد المحسن
 
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كشفت وسائل إعلام عالمية عن وصول عرضًا رسميًا لآياكس الهولندي في الساعات الأخيرة من باريس سان جيرمان لضم نجم دفاع الفريق ماتياس دي ليخت والذي يعتبر الهدف الأساسي لبرشلونة في الصيف الحالي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس بأن العرض الذي قدمه PSG هو ضم دي ليخت لمدة 5 مواسم، كما أن مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب موجود في باريس لبدء المفاوضات مع ليوناردو المدير الرياضي الجديد في سان جيرمان.
وأشارت الشبكة العالمية إلى أن PSG يرغب في إنهاء الصفقة بسرعة وانتظار إذا كان البارسا سيقدم عرضا جديدًا أم لا.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن إدارة البلوجرانا لن تدخل في مزاد على دي ليخت وأن الأمر متروك له الآن.

يذكر أن ماتياس دي ليخت يعد هدفاً رئيسياً للعديد من كبار الأندية على رأسهم برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.
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