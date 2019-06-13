علي ربيع يكشف عن سر ذهابه للمناطق الشعبية بعد انتهاء أعماله

قال الفنان علي ربيع، إنه كان يشاهد حلقات مسلسل "فكرة بمليون جنية" بشكل يومي خلال شهر رمضان، وحرص على متابعة ردود فعل الجمهور حول العمل في الشارع لأنه يعتبر ذلك هو المقياس الحقيقي بالنسبة له، بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعي.









وأضاف ربيع خلال حلوله ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر الذي يعرض على MBC مصر: "عندما اتعرض للهجوم من خلال نقد سلبي حول عمل فني ما قدمته، اذهب على الفور للجمهور في الشارع وأقوم بزيارة بعض المناطق ومنها إمبابة وشبرا والجيزة، حتى أعرف ردود الفعل الحقيقية عن العمل بشكل ملموس وواقعي وبالفعل أجد أن الجمهور سعيدا بما قدمته".

















وتابع: "أكثر ما أفكر فيه اثناء تقديم عمل فني مثل "فكرة بمليون جنية" هو أن أدخل السعادة في قلوب المشاهدين، وكنا نحرص خلال تصويره على الظهور بشكل طبيعي وتلقائي دون تكلف".





وأوضح على ربيع أن تصوير الأعمال الفنية صعب جدا ومرهق، حتي أن أغنية "الناجح يرفع ايديه" التي قدمها خلال أحداث المسلسل رغم ان البعض يعتقد ان تصويرها أمر سهل وبسيط، إلا أنها في الواقع استغرق تصويرها من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً من نفس اليوم".







