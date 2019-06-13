قطع الكهرباء عن عدة مناطق بالمنصورة نظرًا لأعمال الصيانة (تعرف عليها)
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:16 ص
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أعلنت شركة كهرباء شمال الدلتا، قطع التيار الكهربائى، ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا بنطاق حى شرق المنصورة، نظرًا لأعمال الصيانة المقررة بمحطة محولات قولونجيل، وذلك غدًا الجمعة 14 يونيو.
والأماكن التى تتأثر بانقطاع التيار الكهربائى هي: "منطقة جديلة بالكامل، قولونجيل، توريل الجديدة، الدراسات، قناة السويس، كفر البدماص، المختلط، شارع المديريه، وشارع الأتوبيس، جزء من مساكن الشناوى، شارع الجيش وحتى أول مساكن الشناوى، السيد طرطير، ترعة المنصورية".
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