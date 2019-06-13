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فالفيردي يرفض رحيل ثنائي برشلونة في الصيف

الخميس 13/يونيو/2019 - 04:17 ص
فالفيردي يرفض رحيل ثنائي برشلونة في الصيف
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علاء خليف
 
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أعلن المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، رفضه رحيل ثنائي الفريق الكتالوني نيلسون سيميدو، وجان كلير توديبو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونقلت صحيفة " موندو ديبورتيفو" تصريحات لـ"فالفيردي" يؤكد فيها رغبته في إستمرار سيميدو مع الفريق، وهو قد إعتمد كثيراً على اللاعب البرتغالي، ويريد الإعتماد عليه في الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة أنه رغم وجود عرض جدي من أتليتكو مدريد لضم اللاعب، إلا أن فالفيردي يرغب في الإبقاء عليه، وتشاطره الرأي إدارة نادي برشلونة، حسب موندو ديبورتيفو.

أما بالنسبة لتوديبو، فإن فالفيردي يريده أن يتواجد في مرحلة التحضير للموسم الجديد منذ البداية، وهو يميل للإبقاء عليه لأنه أظهر قدرات جيدة حتى الآن.
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