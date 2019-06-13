رحيل "نجم" وسرقة زينة وشائعة "أبو عوف".. أحداث هزت الوسط الفني في شهر يونيو

شهدت الساحة الفنية منذ بداية شهر يونيو الجاري، العديد من الأحداث الهامة، التي نالت نصيب الأسد من تعليقات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشارع المصري والمنصات الإعلامية المختلفة، وذلك لارتباطها بأسماء هامة في عالم الفن، ممن يسلط الضوء عليهم باستمرار، وهذا ما يرصده "الفجر الفني" في السطور القادمة.









"الوسط الفني يتشح بالسواد"

بعد صراع مع المرض، رحل الفنان محمد نجم، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر، ليترك ذكرى أدواره الكوميدية في نفوس جمهوره المصري والعربي، وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وتقدمه الفنان عمرو عبد الجليل وأقارب الفنان الراحل.









وبعد ساعات من وفاته، فجر الفنان شريف نجم نجل الفنان محمد نجم، مفاجأة أن والده مات متأثراً بحالة نفسية سيئة نتيجة صدمته في الفنان أحمد آدم، الذي أساء له خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "شيخ الحارة" عبر قناة "القاهرة والناس" في شهر رمضان.









ورحلت "قسمت" الابنة الوحيدة للنجم الراحل رشدي أباظة، يوم الأحد الماضي، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لارتباط اسمها بشهرة والدها الكبيرة، واستعاد الكثيرون ظهورها الوحيد مع والدها في اللقطة الأخيرة من فيلم "الزوجة 13"، لكنها لم تحترف الفن طوال حياتها.









وتلقى الفنان حجاج عبد العظيم، العزاء في والدته الراحلة، بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بعدما وافتها المنية يوم السبت الماضي، وشيع جثمانها من مسجد "ناجي" بالإسكندرية، وحضر العزاء عدد من نجوم الفن، أبرزهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، وآخرون.









"الموت والمرض يتصدران المشهد"

أصيب الفنان الكبير عزت أبو عوف البالغ من العمر 70 عاماً، بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، واستلزمت حالته الحرجة وضعه داخل غرفة العناية المركزة، مما أثار الكثير من التكهنات حول وفاته، وهو ما تردد في الأيام الأخيرة ونفته زوجته "أميرة" مؤكدة أنه يستجيب للعلاج.

ترددت الشائعات مؤخراً، حول وفاة الفنان الكبير حسن حسني، الأمر الذي أصاب الكثير من نجوم الفن بالقلق على الفنان، وحرصوا على نفي الأمر خلال تصريحات صحفية، وأبرزهم النجم محمد هنيدي، صاحب الرد الأول على الشائعة، بنشر صورة تجمعه بحسن حسني داخل منزل الأخيرة، ليطمئن الجمهور على صحته.

تعرض الفنان ياسر صادق منذ ساعات، لوعكة صحية استلزمت نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، حسبما أكد الكاتب أنور عبد المغيث، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، الأمر الذي يعيشه الكاتب لينين الرملي، بعد صراعه مع المرض لمدة عامين، حسبما أعلنت زوجته الكاتبة فاطمة معدول.













"زواج.. طلاق.. سرقة"

أشارت أصابع الاتهام إلى تورط الفنانة زينة، في قضية تحريض خادمة أجنبية على سرقة "قطعة من الألماس" من داخل فيلا جواهرجي شهير وسيدة أعمال بكومباوند "القطامية هايتس"، الأمر الذي أثبتته تحريات الشرطة في الواقعة، وشهادة شخص برؤية الخادمة تستقل سيارة اتضح أنها ملك "وسام رضا" الشهيرة باسم زينة.





وأعلن النجم اللبناني وائل كفوري، طلاقه من زوجته "انجيلا" بعد عدة أشهر من الإنكار، وذلك عن طريق تصريح الإعلامية ريما نجيم عبر برنامجها الإذاعي: "أريد أن أعلن رسمياً وبموافقة وائل كفوري الذي رفض الإجابة لوفاء الكيلاني عن طلاقه، أنه ومن فترة هو رجل مطلق رسمياً على الورق.. كفى هذه الحملة غير المبررة".









أثارت النجمة منة شلبي، حالة من التكهنات حول ظهورها الأخير مرتدية فستان زفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مما فسره البعض بإقدامها على خطوة الزواج للمرة الأولى، ويذكر أن "منة" أعلنت خطبتها على المخرج خالد يوسف قبل عدة سنوات، وانتهى الأمر بالانفصال قبل الزواج.