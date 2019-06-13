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لاسارتي يحسم مصير رباعي الأهلي

الخميس 13/يونيو/2019 - 04:06 ص
لاسارتي يحسم مصير رباعي الأهلي
لاسارتي
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ريهام عبدالمحسن
 
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يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي للاستعدادا للموسم الجديد وذلك قبل مرحلة التوقف الدولي التي ستكون أكثر من شهر ونصف.

وتمسك المدير الفني الأوروجوياني ببقاء التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ورفض رحيله تحت أي ظرف لحاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد.

كما أبلغ لاسارتي لجنة التخطيط للكرة برئاسة الشيخ طه إسماعيل ومحمود الخطيب رئيس النادي ضرورة استمرار الرباعي الأجنبي للفريق : التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وعلى جانب آخر، من المتوقع وصول عرضًا مغريًا من أحد الدوريات الأوروبية للمغربي وليد أزارو بعد وعد أحد وكلاء اللاعبين له، حيث ينتظر أزارو وصول العرض لتقديمه إلى مجلس إدارة الأهلي لاتخاذ قرار بشأنه خصوصا وأن أزارو يرغب في الرحيل إلى أوروبا.
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