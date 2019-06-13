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بث مباشر مباراة مصر اليوم .. Live: يلا شوت Today مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر كورة أون لاين الاسطورة لايف

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:53 ص
بث مباشر مباراة مصر اليوم .. Live: يلا شوت Today مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر كورة أون لاين الاسطورة لايف
مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا
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يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره منتخب تنزانيا يوم الخميس المقبل وديًا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم أفريقيا على أرضها خلال الفترة ما بين 21 من يونيو الجاري وحتى 19 من يوليو المقبل.
يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم الخميس الموافق 13-6-2018 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وتمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ويود الكثير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباريات اليوم معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم مجانا على نايل سات وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى أهم الأخبار عن لقاء الفراعنة الودي.

ومباراة مصر وتنزانيا الودية تدخل ضمن استعدادات الفراعنة لخوض المباريات الرسمية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من يوم 21 من شهر يونيو الجاري وحتى تنتهي يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو المقبل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا مجانا
الكثير من الجماهير يبحث الآن ويود معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم مجانا، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض البطولة الإفريقية، وكانت قناة أون سبورت 1 وقناة تايم سبورت أعلنتا أنها تذيع مباراة مصر وتنزانيا مجانا عبر النايل سات، وإليكم الترددات.

تردد قناة أون سبورت 1 : 10853 أفقي
تردد قناة تايم سبورت: 11449 أفقي
وعن أخبار مباراة مصر وتنزانيا، فقد تم تداول أخبار غير سارة للجماهير المصرية حيث تم تداول أخبار تفيد بعدم مشاركة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في لقاء الفراعنة الودي، وذلك بسبب منحه راحه من قبل المدير الفني للمنتخب المصري الوطني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتذيعها قناة "أون سبورت" بشكل حصري.

ويحل منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، أما تنزانيا فتلعب في المجموعة الثالثة مع الجزائر وكينيا والسنغال.

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