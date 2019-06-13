حضور جماهيري كبير لنادي السينما الأفريقية بمشاركة ١٠٠ شاب من طلاب منحة ناصر للقيادة (صور)

وأعرب عن سعادته الشديدة للاحتفاء بالمخرج السنغالي عثمان سمبين في ذكراه ثم تحدث السيناريست أحمد حلبة منسق عام المهرجان عن نشاط النادي واهميته في توفير افلام افريقية حصلت علي جوائز من مهرجان الاقصر وامتداد نشاطه لمحافظات مصر المختلفة ، كما تحدثت الفنانة ياسمين الهواري نيابة عن المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ، عن الاحتفال بذكرى المخرج السنغالي الراحل عثمان سمبين هذه الاحتفالية التي تتم في 38 دولة أفريقية في نفس الوقت من خلال مشروع " سمبين عبر أفريقيا ".









وتحدث ايضا حسن غزالي نائب رئيس اتحاد الشباب الافريقي والقي كلمة عن منحة ناصر للقيادة وختم الكلمات قبل عرض الفيليمين السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المنظم للنادي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب والتي رحب فيها بشباب أفريقيا في مصر في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتحدث أيضاً عن مهرجان السينما الإفريقية ودوره في التعرف على الثقافات الإفريقية ودور السينما في تجميع الشعوب .









عرض بمناسبة ذكرى المخرج السنغالى الراحل عثمان سمبين والذى يلقب برائد السينما الأفريقية الفيلم التسجيلى "سمبين" للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان، ويتناول الفيلم حياة سمبين والذى ولد عام 1923 وتوفى فى عام2007.









ثم عرض الفيلم المصري «فوتوكوبي» إخراج تامر عشري وتأليف هيثم دبور وبطولة محمود حميدة وشيرين رضا وفرح يوسف، وبيومي فؤاد، وعلي الطيب، ويوسف عثمان، وأحمد داش، من تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري، وإنتاج "ريد ستار".









ويدور الفيلم حول محمود، رجل في نهاية العقد الخامس يمتلك مكتبة لتصوير المستندات بشارع عبده باشا، حين يطلب منه طباعة أوراق بحثية عن انقراض الديناصورات يصيبه الموضوع بالهوس ويشعر أن ذلك سيفسر تدهور حالته المادية وعدد زبائنه الذي يتناقص يومًا بعد الآخر .









نادى السينما الأفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، وتقام الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر من 13 إلى 19 مارس 2020، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارة السياحة والشباب والرياضة والخارجية، ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر .