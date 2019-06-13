كورة اون لاين بث مباشر مباراة مصر وتنزانيا | kora online | koora online

نبدأ معكم عبر موقعكم المتميز “الفجر الرياضي” بعرض موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية القادمة المحدد موعدها الخميس القادم الموافق 13-6-2019، اللقاء الناري الذي ينتظرة عشاق ومحبي الساحرة المستديرة وعشاق كرة القدم في جميع انحاء العالم، خصوصا بعد تأكيد شاركة الفرعون الصغير محمد صلاح في هذة المباراة القوية.





حيث يدخل الفراعنة هذة المباراة وذلك بعد ان خسر في اخر لقاء له امام نيجيريا، بهدف دون رد خارج الديار، وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي، كما ان هذة المباراة مهمة نسبيا للفراعنة خصوصا وانها المباراة الوحيدة التي يستعد الفراعنة بها بطولة كأس الامم الافريقية.





اما عن منتخب تنزانيا يدخل كورة اون لاين لايف اللقاء وهو يأمل في وضع تشكيلة جديدة لتصدي هجمات الفرعون الصغير محمد صلاح فخر العرب، يذكر ان منتخب تنزانيا استطاع التأهل عن المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.





موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية القادمة

ومن المقرر ان تقام المباراة بين مصر وتنزانيا القادمة يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2019، علي ان تبدء صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، يذكر ان تنقل هذة المباراة قناة بي ان سبورت الرياضية 1 بتعليق المعلق الكبير عصام الشوالي، ويمكنك الاستطلاع علي قائمة منتخب مصر لمواجهة تنزانيا عبر موقع الفجر الرياضي.





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تشكيل منتخب مصر امام تنزانيا





يذكر ان قناة اون سبورت الرياضية قد اعلنت امس علي نقلها لمباراة الفراعنة الودية القادمة امام تنزانيا ولكن لم يتم التأكيد الفعلي، وفور التأكد من ذلك سيقوم موقع “الفجر الرياضي” بتحديث المقالة اليكم بالاضافة الي انه سيقوم بعرض معلق اللقاء.





والآن تعرف علي موعد مباراة مصر ضد تنزانيا :-





والان ننقل لكم جدول بطاقة مباراة مصر ضد تنزانيا اليوم الخميس 13-6-2019 اللقاء الودي الذي ينتظرة الملاين في جميع انحاء العالم.





المباراة مصر ضد تنزانيا

البطولة ودية

الموعد 13/06/2019

التوقيت الساعة 9:00 في القاهرة



