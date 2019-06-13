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يلا شوت Today مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر Yalla Shoot كورة لايف ودية كورة يوتيوب

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:31 ص
يلا شوت Today مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر Yalla Shoot كورة لايف ودية كورة يوتيوب
مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا بث مباشر
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كشفت مصادر لـ"مصراوي"، عن القنوات التي تبث المباراتين الوديتين لمصر مع منتخبي تنزانيا وغينيا استعدادًا يلا شوت لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر، أن مباراتي المنتخب مع الفريقين المشاركين في كأس الأمم يجرى بثهما فضائيًا على قناة أون سبورت، وأرضيًا على تايم سبورتس.

وتلعب مصر مع تنزانيا في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، بينما تلعب مع غينيا يوم 16 يونيو في التاسعة مساءً أيضًا.

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