"منتخب صلاح".. أغنية جديدة للشاعر رمضان محمد بصوت الجمهور

يستعد الشاعر رمضان محمد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "منتخب صلاح"، الذى يهديها لجمهور كأس الأمم الأفريقية 2019، والأغنية كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى محمود صبري، ويغنيها عدد من الجمهور.









من ناحية أخرى يتعاون رمضان محمد فى ألبوم لؤى الجديد بأغنية تحمل اسم "ركنت المشاعر"، وهى من وألحان أحمد مصطفى وتوزيع محمود صبرى وتتناول علاقة الرجل بالمرأة بعد الارتباط.







