عبد الرحمن مجدي: محمد صلاح سبب عدم انضمامي للمنتخب

كشف عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلي، سر عدم انضمامه لصفوف المنتخب الأوليمبي فى أوزبكستان، فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





قال عبد الرحمن خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامي كريم شحاتة، عبر شاشة "الأولي" أن السبب في عدم انضمامه للمنتخب الأوليمبي يعود إلى عدم وجوده في جروب "الوتس اب" الخاص بالمنتخب الأوليمبي، الأمر الذي أدى لعدم علمه بموعد السفر إلى أوزبكستان.





أضاف لاعب الدراويش، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول، مدرب علي أعلي مستوى، قائلا: "بعد ما تدربت مع أجيرى تأكدت إنه مدرب كبير، وقال لي إن مشكلتي فى الوقت الحالي إنني أجيد اللعب في نفس مركز محمد صلاح".