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طرح برومو أغنية حاول تنسانى لـ رامى صبرى

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:10 ص
طرح برومو أغنية حاول تنسانى لـ رامى صبرى
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نور طلعت
 
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تطرح شركة "نجوم ريكوردز"، البرومو الدعائى للأغنية الثانية من ألبوم المطرب رامى صبرى والتى تحمل اسم "حاول تنسانى"، وذلك يوم السبت المقبل 15 يونيو.


ألبوم رامى صبرى الجديد بعنوان "فارق معاك" ويضم 12 أغنية، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، أما عن أغنية "أنا بابا" فى تم التعاون فيها مع الشاعرة هالة على، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ومكس جلال الحمداوى.


وكان رامى صبرى خضع لجلسة تصوير الألبوم مع المصور العالمى Dan Kennedy، صاحب أشهر جلسات التصوير لكبار النجوم مثل David Beckham وGeorge Clooney وRonan Keating وAngelina jolie وDrew Barrymore وCRAIG DAVID وDavid Haye.

وكان آخر أغنيات رامى صبرى بعنوان "مبروك علينا" وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج فادي حداد، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، وهي من كلمات الشاعر الغنائى تامر حسين، وألحان رامي صبري، وقام بالتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر جلال الحمداوي.


يذكر أن الفنان رامى صبرى احيا حفلا غنائيا فى السعودية يوم 10 يونيو المقبل، واقيم الحفل فى مدينة جدة.
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