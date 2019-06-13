ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم

الخميس 13/يونيو/2019 - 03:07 ص
ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقة الموسم
ريال مدريد
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن موعد تقديم اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي للجماهير ووسائل الإعلام على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، فسوف يتم تقديم هازارد يوم الخميس في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدريد.

وكان تعاقد نادي ريال مدريد مع ايدين هازارد، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة الماضي بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم مقبلة.

يذكر أن ريال مدريد قدم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم الفريق الجديد صباح اليوم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
مصر - أساسي
x
21:00
تنزانيا - أساسي