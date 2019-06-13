موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.





وسوف تذاع مباريات مصر بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات.





ويبحث المصريون عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).





وتعد هذة هي المشاركة الرابعة للمنتخب الزيمبابوي في "نهائيات الكان"، ويبحث الفريق بالتأكيد عن تفجير مفاجأة خاصة بعد أداءه القوي في التصفيات، إذ تصدر مجموعته السابعة برصيد 11 نقطة، ووقتها فاز الفريق على منافسه في المجموعة الأولى حاليا الكونغو الديمقراطية في عقر داره (2-1).