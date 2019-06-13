موعد مباراة مصر وتنزانيا اليوم الخميس 13-6-2019 والقنوات الناقلة.. بث مباشر مباراة مصر (تغطية مباشرة)





يخوض منتخب مصر مباراة ودية قوية ضد تنزانيا مساء اليوم الخميس 13 يونيو وذلك في إطار استعداد الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





ويستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية، مباراة مصر وتنزانيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ويسعى المكسيكي خافيير أجيري لتجهيز لاعبين قبل أيام قليلة جداً من خوض مباريات "كان 2019".





وسيكون الفراعنة على موعد مع مباراة ودية أخرى ضد غينيا يوم الأحد 16/6 وبعد ذلك ستنطلق بطولة كأس الأمم والتي تستضيفها مصر على ملاعبها بدايةً من يوم 21 يونيو.





ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بدور مجموعات كأس أمم أفريقيا برفقة زيمبابوي والكونغو ديمقراطية وأوغندا.





وستكون مباراة منتخب مصر بقيادة نجمنا محمد صلاح ضد تنزانيا مذاعة عبر قناة تايم سبورت "time sport"، بالإضافة لقناة بي إن سبورت 3 hd.