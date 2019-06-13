برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. عمرو منسي يحتفل بـ عيد ميلاده

احتفل عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.





ونشر "منسي"، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" بخاصية "الإستوري"، تجمعه بعمرو دياب ودينا الشربينى، وظهر في الصور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والفنان محمود العسيلي، والإعلامي رامي رضوان، ولرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأحمد حسام "ميدو" وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو".







