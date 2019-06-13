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برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. عمرو منسي يحتفل بـ عيد ميلاده

الخميس 13/يونيو/2019 - 02:31 ص
برفقة عمرو دياب ودينا الشربيني.. عمرو منسي يحتفل بـ عيد ميلاده
عمرو دياب
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الفجر الفني
 
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احتفل عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشر "منسي"، صورة عبر حسابه على "إنستجرام" بخاصية "الإستوري"، تجمعه بعمرو دياب ودينا الشربينى، وظهر في الصور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والفنان محمود العسيلي، والإعلامي رامي رضوان، ولرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأحمد حسام "ميدو" وحسام غالي ومحمد ناجي "جدو".


ويعد عمرو منسي أحد القائمين على مهرجان الجونة مع الفنانة بشرى، وهو مؤسس بطولة الجونة الدولية للإسكواش والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة.
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